FOTOGALERIJA Radi metla! Bageri stigli na splitski Marjan: Ruši se bespravna nadogradnja objekta na Kašteletu

Danas je započelo rušenje bespravne nadogradnje objekta na Kašteletu, a riječ je o uklanjanju bespravne nadstrešnice kafića nekadašnjeg koncesionara Dragana Jurišića Jenkija. Kako je objavilo Društvo Marjan, ovo je prvi put još od 2017. godine da je građevinska inspekcija dovela bagere na Marjan i počela uvoditi reda.

"Pozdravljamo buđenje pravne države i očekujemo da uklone svu bespravnu gradnju s Marjana", poručili su iz Društva Marjan.

Nakon uklanjanja kafića Cox na Trsteniku u Splitu, teška mehanizacija stigla je i na područje Obojene svjetlosti i Kašteleta. Riječ je o još jednom u nizu objekata povezanih s istim bivšim koncesionarom, a prema najavama, i ovaj će bespravni dio biti uklonjen.

Rušenje na Kašteletu tako predstavlja nastavak uklanjanja bespravnih objekata na splitskom području, ali i potez koji bi mogao označiti odlučniji pristup nadležnih institucija prema nelegalnim zahvatima na Marjanu.