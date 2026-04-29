Srna poslao veliku ponudu Zelenskom: Evo što bivši hajdukovac sprema

Nogometaši Šahtara u četvrtak će u poljskom Krakowu u prvoj polufinalnoj utakmici Konferencijske lige ugostiti Crystal Palace (21 sat). Krakow je peti europski grad u kojem Šahtar igra svoje domaće utakmice u međunarodnim natjecanjima (Varšava, Hamburg, Gelsenkirchen, Ljubljana) otkad je, prije 12 godina, morao napustiti svoju Donbas Arenu zbog ruske okupacije. I u ovih 12 godina Šahtar je ipak uspio zadržati mjesto u gornjem europskom domu, igrao je polufinala Europske lige 2016. i 2020. godine.

A 2022. godine ruska potpuna invazija je dovela egzistenciju kluba do samoga ruba. Većina inozemnih igrača napustila je Šahtar nakon što su im posebni FIFA-ini propisi dopustili da odu besplatno, bez centa odštete! Kasnija Šahtarova žalba nije bila prihvaćena, ukrajinski je klub tražio 50 milijuna eura odštete, no taj je zahtjev bio odbijen i bili su primorani krenuti ispočetka...

- Gotovo preko noći izgubili smo 14 igrača i trenerski stožer - rekao je engleskim medijima uoči dvoboja s Crystal Palaceom, sportski direktor Šahtara Darijo Srna, prenose Sportske novosti. Potom je bivši kapetan hrvatske reprezentacije nastavio:

- FIFA nas je uništila, a mi smo počeli graditi novu, ukrajinsku momčad. U prvoj sezoni igrali smo s 99 posto ukrajinskih igrača. Godinu poslije opet smo počeli kupovati Brazilce - kaže Srna.

Duga je ta "tajna veza" između Šahtara i brazilskih nogometaša, klupski vlasnik Rinat Ahmetov momčad je uvijek gradio oko Brazilaca. Igračima poput Fernandinha, Williana, Freda i Douglasa Coste, Šahtar je bio "odskočna daska" za velike i bogate transfere, a ove sezone u svlačionici je opet 14 Brazilaca. Ističu se ofenzivni veznjak, Isaque Silva (19), te napadač Kaua Elias (20), koji su prošle godine stigli iz Fluminensea. Prije tri godine došao je napadač Eguinaldo (21, Vasco de Gama), a iz Atletica Mineira doveli su lani i 20-godišnjeg krilnog napadača Allisona…

- Vjerujemo u naš model. Izgubili smo dom, ali nismo izgubili identitet. S brazilskim igračima surađujemo više od 20 godina i imamo veliko povjerenje u njih. Oni su svjesni da je Šahtar njihov most za odlazak u vrhunske europske lige - kaže izvršni direktor Šahtara Serhij Palkin.

Dakle, Brazilci plus igrači iz vlastite Omladinske škole, model su po kojem Šahtar i danas funkcionira. Nekoliko je igrača iz Šahtarove akademije napustilo Ukrajinu unatrag četiri godine (Sudakov i Mudryk svakako su najzvučnija imena), a u klubu očekuju da će velike transfere uskoro napraviti Tsukanov i Smetana.

- Od 2022. godine, oko 11.000 profesionalnih nogometaša napustilo je Ukrajinu, među njima su i brojni vrhunski talenti iz naše škole - kaže Palkin i ističe:

- Evo naše stvarnosti: moramo prodavati svoje najbolje igrače da bismo opstali, ali moramo pobjeđivati da bismo imali igrače vrijedne prodaje. Ovaj paradoks uništio bi većinu klubova, međutim mi smo i dalje živi! Tradicionalna nogometna ekonomija počiva na tri stupa: prihodima od utakmica, pravima emitiranja i komercijalnim prihodima. Rat je u potpunosti uništio naš prvi stup - nemamo nikakvih prihoda od utakmica. Osakatio je drugi i treći, stoga smo primorani proračun temeljiti na novcu od nagrada UEFA-e, te na zaradi od transfera igrača. Prošle sezone, iz ova dva izvora ostvarili smo 90 posto našeg proračuna od 80 milijuna eura - rekao je Palkin.

Dodajmo da je vlasnik Šahtara Rinat Ahmetov, prema posljednjim izvješćima Forbesa, "težak" oko 7,8 milijarda dolara, a ljudi bliski Ahmetovu govore kako je ukrajinski oligarh od početka rata izgubio gotovo dvije trećine svoga bogatstva. Prema tim podacima, najunosnije su godine Ahmetovu bile 2011. i 2012., kad je njegovo bogatstvo bilo procijenjeno na 16 milijardi dolara...

- Kad smo se iz Europske preselili u Konferencijsku ligu, rekao sam da ne volim to natjecanje. Ali, sad sam shvatio da smo ulaskom u polufinale napravili nevjerojatan posao. Ne samo za naše igrače, već i za našu zemlju. Cijela Ukrajina gledat će našu utakmicu u četvrtak i navijati za Šahtar. Uđemo li u finale, pozvat ćemo predsjednika Volodimira Zelenskog da bude naš gost na utakmici u Leipzigu - rekao je Srna Englezima uoči dvoboja s Crystal Palaceom, prenose Sportske novosti.