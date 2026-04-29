VIDEO "Hvala ti Bože na velikih 50!" Renata Lovrinčević Buljan zapalila društvene mreže u crvenoj mini haljini i pokazala kako se slavi rođendan iznad Splita

Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske i poznata splitska fitness trenerica, obilježila je 50. rođendan objavom koja nije mogla proći nezapaženo. Uz zlatne balone u obliku brojke 50, čašu slavlja i pogled s rooftopa na more, Renata je poručila: "Hvala ti Bože na velikih 50!"

Za rođendansko izdanje odabrala je crvenu čipkastu mini haljinu koja je naglasila njezinu figuru, a cijeli styling upotpunila je raspuštenom plavom kosom, crvenim ružem i štiklama u istoj, vatrenoj nijansi. Haljina otvorenih leđa i uskog kroja savršeno se uklopila u "dress to impress" temu koju je i sama istaknula u objavi.

Na fotografijama i videu Renata pozira uz balone, okreće se prema kameri, smije se i nazdravlja, a cijela scena izgleda kao pravi mali rođendanski spektakl iznad Splita. More, sunce, zlatni baloni i crvena haljina bili su dovoljni da objava dobije onaj prepoznatljivi glamurozni, ali i pomalo "trash chic" moment kakav društvene mreže posebno vole.