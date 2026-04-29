Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

Najmanje troje ljudi mlađe dobi, a među njima i najmanje jedan maloljetnik, uhićeni su tijekom dana u različitim dijelovima Hrvatske u sklopu složenog kriminalističkog istraživanja koje policija i ostale nadležne službe provode zbog niza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama na raznim lokacijama u zemlji, javlja Jutarnji.

Kako neslužbeno doznaju, u Zagrebu je uhićen jedan maloljetnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhićena na području Dalmacije. I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama koje već drugi tjedan prima niz škola, trgovačkih centara i ustava diljem Hrvatske.

"Do sad je policija detektirala nekoliko osoba"

Božinović je poručio da policija po pitanju dojava o bombama radi intenzivno, ne samo u smislu protueksplozijskog rada kojeg rade posebni dijelovi policije već i na međunarodnom planu te na dokaznim postupcima.

"Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći", rekao je Božinović kratko u izjavi za medije na Forumu Međunarodne demokratske unije u Zagrebu.

Pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu

U srijedu su se pojavile nove lažne dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra, a slične dojave primile su i brojne odgojno obrazovne institucije u Splitu i široj okolici, škole na riječkom području te u Zagrebu. Ovaj tjedan nastavljen je niz dojava o bombama koje su se pokazale lažnima. Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.