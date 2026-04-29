Ravnateljica: "Dovoljno je da tijekom mature bude dojava o bombi u jednoj školi"

Ministarstvo obrazovanja poslalo je uputu obrazovnim institucijama kako evakuacija nije nužna kod svake dojave o bombi. Procjena će se individualno raditi u svakoj školi. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs odbacio je ideju prelaska na online nastavu.

Maja Horvat, ravnateljica II. gimnazije u Zagrebu, ispričala je za RTL Danas kako se nastava odvija u kontekstu vala lažnih dojava o bombama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako vam se čine ove nove upute? Jesu li one trebale biti konkretnije?

- Upute su, u stvari, vrlo općenite. Vjerujem da svi ravnatelji po tim uputama postupaju već od prije. Možda smo se nadali, u slučaju evakuacije koja je dugo trajala i "pojela" možda cijeli jutarnji turnus, da prijeđemo na online nastavu kako se ne bi gubilo od nastave.

Kako je to jutros izgledalo u vašoj školi po ovim novim uputama?

- Kod nas je prošlo vrlo dobro. Imamo dobru suradnju s Petom policijskom postajom. Javili su nam da su zapravo dobili dojavu. Evakuirali smo učenike vrlo smireno i, u principu, uigrano. Nakon toga je vrlo brzo došla protueksplozijska jedinica. Nakon nekih sat vremena svi smo se vratili na nastavu.

Jeste li vi i učenici umorni od ovoga više?

- Jesmo, umorni smo, iscrpljeni smo i opterećeni. Kraj je nastavne godine. Maturanti imaju još zadnja tri tjedna. Pišu se ispiti, odgovara se. Love se bolje ocjene za kraj. Hvata se onaj radni ritam koji ulazi u zadnji korak mature. I da, iscrpljuje nas taj stalni ulazak i izlazak iz škole.

Hoće li u vašoj školi biti potrebna nadoknada nastave?

- Za sada ne. Imali smo tu sreću da su nam ta jedinica i pas uvijek došli na vrijeme. Samim time nismo puno gubili od nastave. Mislim da neće biti potrebe za nadoknadom.

Koliko je ispita odgođeno?

- Ova dva puta što smo imali evakuaciju u jutarnjoj smjeni, sigurno smo prekinuli 15 do 20 ispita.

I što dalje? Kada će se oni nadoknaditi?

- Kombiniramo. Vrtimo sate, okrećemo i trudimo se da to na neki način nadoknadimo, a da učenicima smanjimo stres. Da im damo priliku da nešto poprave, isprave i još nauče.

Što i kako kada govorimo o državnoj maturi?

- Pa ne znam što bih vam tu rekla. Mislim da se svi iskreno nadamo da do toga neće doći i da ćemo do tada riješiti ovu situaciju. U principu, dovoljno je da se to dogodi u samo jednoj školi i to će utjecati na cijelu Hrvatsku. Tako da se nadamo da će do tada situacija biti riješena.