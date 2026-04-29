Učenici nekoliko splitskih škola morali hitno napustiti učionice! Policija otkriva: "Stupili smo u kontakt s ravnateljima"

Splitske srednje škole, kako doznajemo, Gimnazija 'Marko Marulić' i III. gimnazija (MIOC), evakuirane su nakon zaprimljene dojave elektroničkom poštom.

Kontaktirali smo splitsku policiju koja nam je povrdila dojavu:

- Nastavno na jutrošnji e-mail policijski službenici su nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima odgojno obrazovnih ustanova koje su zaprimile navedenu elektroničku poštu.

U suradnji s djelatnicima provest će se adekvatni postupci - doznajemo iz PU SD.