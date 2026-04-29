HZZO povukao veliki potez: Više trakica, novi lijekovi i važna promjena za pacijente

HZZO je na 45. sjednici Upravnog vijeća donio niz odluka koje donose važne promjene za osigurane osobe, osobito za oboljele od dijabetesa, ali i za pacijente koji trebaju nove terapije i medicinska pomagala.

Najveća promjena odnosi se na osobe sa šećernom bolešću koje svoju bolest liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom. Njima se sada omogućuje veći broj dijagnostičkih trakica i lanceta nego do sada. Uz dosadašnji okvir od 50 komada godišnje, određene skupine pacijenata moći će dobiti dodatnih 50 trakica na šest mjeseci, odnosno do maksimalno 100 godišnje, ako postoje medicinski opravdani razlozi poput dokumentirane hipoglikemije, uznapredovale kronične bubrežne bolesti ili terapije glukokortikoidima. Odobrenje će biti privremeno i ponovno se procjenjivati nakon šest mjeseci.

Za osobe koje koriste inzulin prava ostaju nepromijenjena. I dalje se, ovisno o režimu terapije, odobrava od 90 do 375 trakica svaka tri mjeseca, dok trudnice i djeca imaju pravo na još veće količine.

HZZO je ujedno proširio i popis medicinskih pomagala, uključujući nova pomagala za šećernu bolest, disanje i govor, dok su na Dodatnu listu uvršteni i aspiracijski kateteri za disanje, uz nadoplatu.

Važan iskorak napravljen je i u području lijekova

Na Osnovnu listu uvrštena su tri nova lijeka za teške i složene bolesti: za kardiomiopatiju uzrokovanu transtiretinskom amiloidozom, za relapsne i refraktorne oblike B-velikostaničnog limfoma te za relapsno-remitentnu multiplu sklerozu.

Osim novih lijekova, proširene su i indikacije za postojeće terapije, uključujući lijekove za određene oblike raka pluća i endometrija, kao i terapije za druge teške dijagnoze.

HZZO je u redovnoj proceduri dodatno uvrstio i generičke paralele postojećih lijekova, čime se širi dostupnost terapija uz veću konkurenciju na tržištu lijekova.