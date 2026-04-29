Ivošević na Pjaci konopom pokazao “12 kvadrata razlike”: “Četiri godine su nas klevetali, a rade isto”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o nekoliko tema. Zanimljivo je da je konopom označio 12 metara kvadratnih površine na splitskoj Pjaci, a uskoro je i pojasnio što taj prostor označava.

"Konferenciju za medije održavam povodom nove odluke o komunalnom redu koja je jučer izašla na javno savjetovanje, a koju je izradila radna skupina na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Mateom Dorčić. U radnoj skupini je bio i gradski vijećnik Jakša Balov. Osim toga, tema je i zakon o ugostiteljskoj djelatnosti odnosno izmjene i dopune koje su tijeku te unutarnji ustroj Gradske uprave gdje su se neke stvari po pitanju uvođenja reda u gradu Splitu promijenile. Pravokutnik koji vidite ovdje na Pjaci koji sam napravio od ovog konopa služi da bi doslovno vidjeli razliku naše odluke i odluke koju je pripremio Tomislav Šuta.

'Razlika plana Tomislava Šute i našeg je 12 metara kvadratnih'

Četiri godine slušali smo stalno neutemeljene kritike zato što smo proveli konzervatorske smjernice, da smo zatirali ljude, da su bili osobni obračuni... Razlika plana Tomislava Šute i našeg je 12 metara kvadratnih. Nakon svih neutemeljenih kritika i laži koje je na naš račun izgovorio, sada kada se suočio sa strukom, sa konzervatorima, nadam se da je shvatio da je četiri godine klevetao i da sada kada je on gradonačelnik ne radi drukčije. Ovdje s moje lijeve strane u njihovom prijedlogu nema ovog ugostiteljskog objekta i njihove terase. Iza nas su čak tri pojedinačno zaštićena kulturna dobra - Stara gradska vijećnica, crkvica sv. Lovre i kuća Karepić. To nisu sitnice, pojedinačna kulturna dobra imaju neki značaj za RH i naravno da se ne može s tim pazarit kako se u prošlosti radilo i da danas kada se struku zbog zaštite i očuvanja kulturnih dobara treba nešto pitati, ne možete raditi što ste zamislili. Nakon četiri godine, moram reći da je svima nama ovo jedna moralna satisfakcija jer nakon neutemeljenih prozivki ovim dokumentom koji je pripremila administracija Tomislava Šute dokazano je da su obmanjivali javnost", kazao je uvodno Ivošević, a zatim nastavio:

"Moram napomenuti da su u ovoj odluci, ne s aspekta kulturnih dobara već pješačkih koridora, spušteni određeni kriteriji i neki stolovi su vraćeni. To sve stane u ovih 12 kvadrata razlike u odnosu na naš plan.

Mi se s tim ne slažemo, prvenstveno što na drugom kraju ovog trga ubacuju štekat potpuno nepotrebno, ali sada kažem da ćemo mi novu odluku, iako se u tih 12 kvadrata ne slažemo - podržati. Zašto? Zašto nećemo inzistirati na ispravljanju tih 12 kvadrata?

Zato što ukoliko mi budemo protiv to će biti argument Tomislavu Šuti da zapravo na 'pritisak' koalicijskih partnera izmijeni odluku. On nema potrebu mijenjati odluku. Od ovog trenutka sa svojih deset i naših 11 vijećnika ima 21 vijećnika - dvotrećinsku većinu za usvajanje odluke.

Nema niti jednog razloga da se putem javnog savjetovanja utječe na grafički plan, zato što su upravo njegova zamjenica Matea Dorčić i vijećnik Jakša Balov gledali što se ukinulo u našem mandatu, sve su to razmotrili. Eventualne primjedbe mogu doći ukoliko netko vidi tipfeler u nekom članku ili odluči doraditi određenu odluku. To je što se tiče komunalnog reda".

Dotaknuo se i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

"Što se tiče Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, vidjeli ste da je ministar Glavina uručio odbijenicu Tomislavu Šuti i neće mu dati niti jedan alat za reguliranje noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. U nedjelju je završeno javno savjetovanje na temelju izmjena koje smo mi pokrenuli. Stigle su tri ili četiri primjedbe i one će biti obrađene ovog tjedna i poslane u daljnji rad na Gradsko vijeće i u roku od mjesec dana moraju doći na GV.

Drugim riječima, nadam se da će Tomislav Šuta imati razuma, da će znat prihvatit ruku pomoći da se uvede red iz oporbe, da neće biti tvrdoglav i odbijati, čisto zato što prijedlog dolazi iz oporbe, jednu racionalnu mjeru i omogućiti samom sebi da ima sukno i škare po pitanju noćnog života isključivo u staroj gradskoj jezgri. Znam da su neki već počeli spominjat prohibiciju, ne radi se o tome. Svi kafići i restorani će kao i dosad točiti alkohol u svom radnom vremenu.

Pričamo o tri pojedinačna ugostiteljska objekta koja su se registrirala na neprimjerenim lokacijama u staroj gradskoj jezgri kao noćni klubovi i uzrok su svih problema u našoj staroj gradskoj jezgri", kaže Ivošević.

Tvrdi i da je broj komunalnih redara smanjen.

"Na temelju novog ustroja Gradske uprave Tomislav Šuta ukida određeni broj komunalnih redara. Pred samu sezonu. Sezona je već počela, a smanjuje broj komunalnih redara preko 50 posto. Već s ovim brojkama su muku mučili da obrade sve prijave koje građani šalju, da reagiraju na vrijeme i isprave sve nepravilnosti u prostoru. Sada kad ih smanji za više od 50 posto, ne znam kako misli održavat red u gradu.

Zato još jednom apeliram da ne radi to, da ne reže granu na kojoj sjedi i da mu nema tko reagirati na nepravilnosti u prostoru, da prihvati našu pomoć u izmjeni i dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i onemogući rad noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri kada mu već njegov ministar neće pomoći i nadam se da je sad konačno shvatio koliko je klevetao sve nas kada je problematizirao naš plan štekata.

Ovaj pravokutnik gdje stojimo predstavlja tih 12 kvadrata više kojih će biti u Splitu nakon ove odluke o komunalnom redu. Po tome se vidi koliko su bile apsurdne sve one prozivke, sve one rasprave, svo ono degutantno nabacivanje blatom govoreći da je netko imao nešto osobno protiv nekoga. Mi smo se držali struke, a oni su politizirali", kaže Ivošević.

Još jednom je ponovio da će - podržati odluku.

"Podržat ćemo odluku da je ne bi još gore izmasakrirali. Ono što je važno napomenuti - krene li on nakon javnog savjetovanja u suprotnom smjeru, to znači da je okrenuo leđa svojoj zamjenici i Jakši Balovu. Oni su bili dio ove radne skupine i donijeli su ovaj prijedlog. Razlika je ovih 12 kvadrata, a ako on ne poštuje svoj zamjenicu i svog vijećnika neka kaže zašto mora drugačije i tko ga uvjetuje. Ovakva odluka će mu proći, unatoč neslaganjima u nekim segmentima mi ćemo je podržati pa neka objasni ako je bude htio mijenjati i možda izgubiti našu podršku", kaže.

Komentirao je i ministra Glavinu koji kaže da Grad ima instrumente kojima može ograničiti noćne klubove u staroj gradskoj jezgri - zove se plan upravljanja starom gradskom jezgrom, ali ga Grad ne donosi.

"Mislima da ministar Glavina priča o Jetiju. Tu se vidi da on za ništa u životu nije izabran direktno, da nikad nije vodio grad niti općinu. Priča o tome što on misli da se može, a to nitko nikad nije postigao. Priča o Jetiju. Neka se negdje kandidira na izborima, neka postane gradonačelnik pa da vidim ja kako će provesti te svoje sumanute ideje. Niti jedna destinacija to nije provela".