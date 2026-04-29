Čelnici Makarske rivijere kod župana: Kreće zajedničko ulaganje u Dom zdravlja

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i načelnici općina s Makarske rivijere Stipe Ursić (Brela), Vjekoslav Radić (Baška Voda), Ante Miličić (Podgora) i Matko Burić (Gradac) danas su održali sastanak sa županom Blaženkom Bobanom i ravnateljem Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Markom Rađom na temu unapređenja zdravstvene zaštite na području rivijere.

Riječ je o nastavku zajedničke inicijative svih jedinica lokalne samouprave na Makarskoj rivijeri, koje već dulje vrijeme djeluju usklađeno s ciljem podizanja standarda zdravstvenih usluga za svoje građane. Na današnjem sastanku izostao je jedino načelnik Općine Tučepi Ante Čobrnić, koji je bio spriječen, no Općina Tučepi podržava sve zajedničke zaključke.

Kao prvi konkretan korak dogovoreno je ulaganje u uređenje suterenskog prostora Doma zdravlja, u kojem se nalazi stacionar, čime će se poboljšati uvjeti za pružanje zdravstvene skrbi.

Na sastanku je posebno naglašeno zajedništvo Makarske rivijere, koja u ovom pitanju nastupa jedinstveno, uz jasnu spremnost Grada i općina da aktivno sudjeluju u unapređenju zdravstvenog sustava po već uspostavljenom ključu.

U sklopu razgovora otvorena je i tema dugoročnog jačanja zdravstvenog kadra, pri čemu je istaknuta potreba za uvođenjem novih obrazovnih smjerova u srednjoškolskom sustavu.

"Već sada osjećamo nedostatak određenih kadrova u zdravstvu, posebno fizioterapeuta i medicinskih sestara, osobito u kontekstu daljnjeg razvoja Specijalne bolnice Biokovka i Doma zdravlja. Upravo zato važno je na vrijeme reagirati i kroz obrazovni sustav stvarati preduvjete za njihovo školovanje i ostanak na ovom području", istaknuo je gradonačelnik Paunović.

Sudionici sastanka složili su se kako je zdravstvo jedno od ključnih pitanja kvalitete života te da će se daljnji koraci usmjeriti na konkretne projekte i mjere koje će dugoročno osigurati višu razinu zdravstvene zaštite na Makarskoj rivijeri.