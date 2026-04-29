Treće izdanje veteranskog spektakla u Dugom Ratu: Stižu nogometne legende, Zrinjski brani naslov

Još i prije nego što su se puhale svjećice na rođendanskoj torti za 105. rođendan Orkana, rodila se ideja o pokretanju događaja koji danas već prerasta u tradiciju Dugog Rata.

Treću godinu zaredom nogometni veterani okupljaju se na terenima Orkana, a ovogodišnje izdanje turnira bit će najbrojnije i najveće dosad. Iza organizacije stoji ekipa koja je i u veteranskim godinama ostala itekako aktivna, a nogometni romantici zasigurno će svakog od njih prepoznati poimence.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ideja koja je prerasla u tradiciju

Nogometni veterani bogatih karijera već se tradicionalno druže u Dugom Ratu, a priča je krenula na inicijativu izbornika Roberta Spaine, uz poznata lica hrvatskih travnjaka Ivicu Križanca i Tončija Žilića.

I ove godine u Dugi Rat stiže velik broj poznatih imena, a organizatori najavljuju i posebnu atrakciju – za sve sudionike tijekom dva dana kuhat će jedno veliko nogometno ime.

Uz spomenute, na terenima Orkana zaigrat će i Almir Turković, Bulend Bišević, Predrag Šimić, Vlatko Glavaš te još niz poznatih lica koja su ljubitelji nogometa nekada imali prilike gledati na malim ekranima. Organizatori najavljuju i dodatna iznenađenja u vidu zvijezda koje će ove godine doći u Dugi Rat, no odlučili su ih ostaviti kao iznenađenje za posjetitelje.

Prvi put stiže i momčad iz Makedonije

Ovogodišnji turnir imat će i jednu posebnost – prvi put nastupit će ekipa iz Makedonije. Riječ je o veteranima kluba Borec Veles, a njihov voditelj Panče Kumbev otkrio je kako su saznali za ovaj događaj.

"Za ovaj turnir smo saznali preko mog kuma Ivice Križanca i naravno preko vas kao kluba jer već preko 15 godina dolazim u Dalmaciju, točnije u Omiš, na odmor. Dalmacija i Omiš su moj drugi dom i dom moje obitelji. Ovdje imam sjajne prijatelje i braću za cijeli život. Nadam se da će ovo prijateljstvo potrajati i da ćemo biti prijatelji dugi niz godina", kazao je nekadašnji reprezentativac Makedonije.

Dodao je kako za njih ovaj turnir ima posebno značenje.

"Za nas ovaj turnir znači stvaranje novih prijateljstava i jačanje starih. Svaki ovakav turnir prilika je za susret sa starim poznanicima i nogometnim legendama koje su ostavile trag u nogometu na Balkanu i šire. Za nas kao goste iz Makedonije ovaj turnir ima posebno značenje. Iznad svega, čast nam je što smo pozvani i što imamo priliku, nadam se, predstaviti se u najboljem svjetlu. Naravno, najvažnije od svega bit će treće poluvrijeme odnosno zabava koja nas čeka nakon utakmica. Naravno, cilj ovih turnira je upravo to, prijateljstvo, pozitivna energija i zabava", poručio je Kumbev.

Zrinjski brani naslov

Na prva dva izdanja turnira najbolji su bili veterani mostarskog Zrinjskog, koji će i ove godine u Dugom Ratu braniti naslov pobjednika.

Uz njih će nastupiti Dugopolje, Kamen, Omiš, Primorac Stobreč, Uskok, RNK Split, Željezničar, Borec Veles, momčad liječnika KBC-a Firule te domaćin i organizator Orkan.

Turnir se igra 2. i 3. svibnja. Subota će biti ispunjena utakmicama tijekom cijelog dana, s obzirom na to da se igra u četiri skupine s po tri kluba. Prva utakmica na rasporedu je u subotu od 11 sati, a posljednja u 19.20 sati.

Polufinalni susreti igrat će se u nedjelju u 16 i 16.40 sati, dok je finale zakazano za 17.30 sati.

Nakon finala druženje uz glazbu i dobru spizu

Nakon finalne utakmice bit će podijeljene nagrade najboljima, a potom je organizirano druženje svih sudionika uz glazbu i dobru spizu.

Organizatori se zahvaljuju Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Općini Dugi Rat te Turističkoj zajednici Općine Dugi Rat na podršci u organizaciji turnira.