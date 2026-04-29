Kulturocid u Hvaru?! Cijevi od klime na kamenom zidu zaštićene jezgre, crnilo će kamuflirati biljkama?!

Neobična 'instalacija' osvanula je na vanjskom zidu Ville Heraclea u samom središtu Hvara: dvije pozamašne crne cijevi u cik-cak uzorku kočopere se odnedavno po starom kamenom zidu koji odvaja uličicu od gostiju unutar jednog od najluksuznijih smještaja u Gradu Hvaru! Kako nam je rekao jedan mještanin, nije to prst u oko, nego cijela šaka!

A osim što ne izgleda najuspjelije - na donjem spoju je kameni zid je skroz probijen - cijela konstrukcija je naišla i na reakciju nadležnih službi...

- Istina je, dobili smo dojavu ovaj vikend i naše komunalno redarstvo će izaći na teren. Trenutno su zauzeti, ali gradske službe rade svoj posao, znamo za tu intervenciju na pročelju prema ulici koja je u zaštićenoj jezgri i protivna komunalnim odredbama o redu.

Nije problem ako je nešto već postavljeno, jer se brzo može i demontirati... - dosta je odlučna Ita Pavičić, viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje Grada Hvara.

Razgovarali smo i s vlasnikom Heraclea Residential Apartments, dugogodišnjim menagerom Goranom Hanžekom.

- Ne moram vam ni govoriti da mene možda i više smeta nego vas kako izgledaju te cijevi. Ima nekoliko dana da su ih postavili, još se praktički radi... Ali vrlo brzo ćemo ih prekriti biljkama, postavit ćemo zemlju i posaditi puzavice koje će sakriti sve. - iznosi nam vlasnik objekta planove za kamuflažu, ne uklanjanje, cijevi koje su prije nekoliko dana izbile na uličicu iznad glavne pješačke ulice u centru Hvara, kroz Burak. Cijevi su inače potrebne zbog grijanja bazena u Heraclei, doznajemo od našeg sugovornika.