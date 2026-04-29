Kraj jedne fitness priče: Popularni splitski fitness centar prestaje s radom

Nakon više od tri desetljeća kontinuiranog rada, Fitness centar Quattro Gym objavio je putem društvenih mreža kako zatvara svoja vrata, čime završava jedno od dugovječnijih poglavlja lokalne rekreativne i sportske scene.
U emotivnoj poruci upućenoj članovima, iz Quattro Gyma zahvalili su na “31 godini prekrasnog druženja i ukazanog povjerenja”, ističući kako im je bila čast biti dio svakodnevnih rutina i životnih priča svojih korisnika. Ipak, kako navode, unatoč želji da nastave dalje, nisu uspjeli postići dogovor s državnim institucijama, zbog čega je daljnji rad postao neodrživ.
“Koliko god bismo voljeli nastaviti ovaj zajednički put, uvjeti su jednostavno neodrživi. Borili smo se do kraja, a sada je vrijeme za neke druge pobjede”, poručili su iz uprave.
Centar će nastaviti s radom do 28. svibnja, a članovima koji ostanu do posljednjeg dana članarina će biti obračunata razmjerno broju dana korištenja. Iz Quattro Gyma pozvali su sve korisnike da nastave trenirati i brinuti o svom zdravlju, bez obzira na zatvaranje ovog prostora.
Quattro Gym bio je tijekom godina više od mjesta za vježbanje – za mnoge je predstavljao zajednicu, mjesto susreta i podrške. Njegovo zatvaranje stoga predstavlja značajan gubitak za lokalnu fitness scenu.
“S ponosom i tugom zatvaramo Vaš i naš FC Quattro”, zaključili su u objavi, zahvalivši još jednom svim članovima na svakom treningu i svakom zajedničkom danu tijekom protekle 31 godine.