Split dobiva direktnu vezu s New Yorkom: Prvi let stiže 1. svibnja

Zračna luka Sveti Jeronim u Splitu u petak, 1. svibnja 2026. godine, obilježit će dolazak prvog leta američke zrakoplovne kompanije United Airlines na novoj izravnoj liniji Newark/New York – Split.

Pokretanje ove izravne zračne linije predstavlja važan iskorak u povezivanju Splita i srednje Dalmacije s istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država. Nova ruta trebala bi dodatno ojačati turističke dolaske, potaknuti gospodarsku suradnju te unaprijediti međunarodnu povezanost regije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dolazak United Airlinesa u Split označava i značajan trenutak za daljnji razvoj zračne povezanosti i pozicioniranje Splita kao sve važnije destinacije na globalnoj aviomapi.

Podsjetimo, ranije smo izvijestili da su karte za ovaj let već dostupne na službenim stranicama United Airlinesa. Najpovoljnije povratne karte za svibanjske letove 2026. godine trenutačno se mogu pronaći po cijeni od oko 832 američka dolara, odnosno približno 712 eura.

Linija će biti aktivna od proljeća do početka rujna 2026. godine, a ako se interes putnika pokaže dovoljno velikim, nije isključeno da bi linija u budućnosti mogla postati i dugoročna.