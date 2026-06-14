Policija o pomorskoj nesreći između Brača i Šolte: Sudarili se katamaran i jedrilica, ima ozlijeđenih

Policija se oglasila o pomorskoj nesreći koja se danas oko 11:38 sati dogodila u akvatoriju između otoka Brača i Šolte.

Kako su izvijestili, došlo je do sudara dvaju plovila – katamarana i jedrilice. Na mjestu događaja nalaze se pomorska policija, djelatnici hitne medicinske pomoći te druge žurne službe koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

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"Danas, 14. lipnja 2026. godine oko 11,38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća, sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoći. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", priopćila je policija.

Neposredno nakon nesreće društvenim mrežama počela se širiti snimka za koju se tvrdi da prikazuje trenutke nakon sudara. Na njoj se vide plovila okupljena na mjestu događaja dok traje intervencija i pružanje pomoći stradalima.

Za sada nema službenih informacija o broju ozlijeđenih niti o težini njihovih ozljeda. Više detalja očekuje se nakon što nadležne službe dovrše prve izvide i zbrinjavanje osoba uključenih u nesreću.