Ekipa "Caffe bar Argentina" odnijela pobjedu na prvoj "Pekijadi" na Svilaji

Planinarski dom "Orlove stine" na Svilaji bio je domaćin prve "Pekijade", gastronomsko-baštinske manifestacije u organizaciji Muzeja Cetinske krajine – Sinj i Planinarskog društva Svilaja. Na natjecanju je sudjelovalo 15 ekipa, što je ujedno bio i maksimalan broj prijava, a brojni posjetitelji tijekom cijelog dana uživali su u tradicionalnoj gastronomiji, druženju i bogatom popratnom programu.

Posebnost ove manifestacije bila je priprema peke u glinenim posudama, čime se nastojalo očuvati i promovirati dio tradicijske baštine Cetinske krajine. U vremenu kada su glinene peke gotovo u potpunosti zamijenjene metalnima, organizatori su upravo kroz ovakav događaj željeli podsjetiti na vrijednost starih zanata, tradicionalnih vještina i načina pripreme hrane koji su stoljećima bili sastavni dio života ovoga kraja.

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Prema odluci ocjenjivačkog povjerenstva, koje su činili Željko Neven Bremec, predsjednik ŠKMER Akademije, Mislav Vušković iz Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, Daria Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine – Sinj, te Zoran Vejić, predsjednik Planinarskog društva Svilaja, pobjedu na prvoj "Pekijadi" odnijela je ekipa "Caffe bar Argentina". Drugo mjesto osvojila je ekipa "Trio Rio", dok je treće mjesto pripalo ekipi "Kumovi i ostali".

Najuspješnije ekipe nagrađene su vrijednim proizvodima Ivana Knezovića, posljednjeg aktivnog majstora lončara na ručnom kolu koji izrađuje tradicionalne glinene peke, bakre i druge uporabne predmete od gline.

Uz natjecateljski dio programa, velik interes izazvala je i gastronomska ponuda. Članovi ŠKMER Akademije predvođeni Željkom Nevenom Bremcem pripremili su tristotinjak arambaša koje su se razgrabile u vrlo kratkom roku, dok je Edo Crljen za posjetitelje spremao uštipke.

Manifestacija je tijekom cijelog dana bila ispunjena pjesmom, druženjem i pozitivnim natjecateljskim duhom, a okupila je sudionike i goste iz različitih dijelova Dalmacije. Upravo zajedništvo, promocija tradicije i očuvanje baštine bili su njezin najvažniji cilj.

Prezadovoljni smo odazivom, atmosferom i reakcijama svih sudionika. Već tijekom same manifestacije pojedine su ekipe iskazale želju za sudjelovanjem i dogodine, što nam je najbolja potvrda da je "Pekijada" ispunila svoj cilj. Veseli nas što smo kroz jedan ovakav događaj uspjeli spojiti gastronomiju, tradiciju, baštinu i druženje te pokazati koliko ljudi cijene i vole sadržaje koji njeguju identitet našega kraja - istaknula je ravnateljica Muzeja Cetinske krajine – Sinj Daria Domazet.

Prva "Pekijada" održana je u godini u kojoj Muzej Cetinske krajine – Sinj obilježava 70 godina djelovanja. Organizatori zahvaljuju svim natjecateljima, partnerima, volonterima i posjetiteljima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli uspjehu prve "Pekijade" na Svilaji te najavljuju njezino novo izdanje i iduće godine.