VIDEO Kruži snimka nastala nakon sudara jedrilice i katamarana kod Splita

Društvenim mrežama i pomorskim grupama danas se počela širiti snimka za koju se tvrdi da je nastala neposredno nakon pomorske nesreće u Splitskim vratima, između Milne na Braču i otoka Šolte.

Na snimci se vidi katamaran i čuju se komentari o sudaru. Prema informacijama koje zasad kruže među pomorcima i službama na terenu, u nesreći je sudjelovala jedrilica koja je potonula.

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Istovremeno je pokrenuta opsežna akcija traganja i spašavanja. Na hitnu intervenciju isplovila su dva broda Lučke kapetanije te brod Pomorske policije, a na području nesreće nalazi se i više drugih plovila uključenih u potragu.

Prema zasad neslužbenim informacijama, na jedrilici se nalazilo osam osoba. Dio ih je navodno spašen i izvučen iz mora, dok se za nekoliko osoba još uvijek traga. Službene potvrde o broju spašenih i eventualno nestalih osoba zasad nema.

Okolnosti koje su dovele do nesreće još uvijek nisu poznate, a nadležne službe tijekom dana trebale bi objaviti više informacija o događaju.