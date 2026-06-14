Savjet liječnika za brzo pražnjenje crijeva: 'Prije spavanja pojedite ovu voćku, očistit će vas kao buldožer'

Nikad se nije više govorilo o zdravoj prehrani nego danas, no iako informacije nikad nisu bile dostupnije, isto tako nikad više nije bilo više mitova i neutemeljenih činjenica koje se često brzo šire društvenim mrežama.

Posljednjih se godina puno piše o detoksikaciji organizma i prodaju se razni programi i proizvodi za brzi detoks, a o tome je progovorio liječnik Dejan Čubrilo, specijalist medicine sporta.

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'Detoksikacija je danas modni hir. Protivnik sam te mode u smislu 'tri dana sam na detoksu' ili 'tri dana postim'', rekao je liječnik u emisiji Ordinacija RTS i pojasnio: 'Detoksikacija mora biti sustav. Kada smo se intoksicirali, znači da smo poremetili ravnotežu, a vrlo je važna stvar kako je došlo do poremećaja: hrana nije probavljena. Kad hranu ne probavljamo na pravi način, ta hrana je podložna djelovanju bakterija, gljivica... Mikrobi vole prljavu okolinu. Nije poanta u tome da mi smišljamo lijekove, nego je poanta u tome da našu okolinu učinimo takvom da im se ne sviđa, piše Story.

Sokovi za detoks

Danas su iznimno popularni sokovi za detoks, ali Čubrilo smatra da su oni vrlo problematični i štetni.

'To su sokovi koji su napravljeni u blenderu, prešani, pročišćeni... Nitko vam ne kaže da će vam, kad ih popijete, skok inzulina biti toliki kao da ste na testu opterećenja glukozom. Konzumacija takvog soka blokirat će topljenje masti, jetra će stvarati kolesterol i dobit ćete dodatne masnoće. Ovako napravljene sokove ne možete uzimati u takvoj dozi. Nisam za sokove, oni moraju biti s vlaknima, sa sjemenkama, da se smiri odgovor gušterače. Umjesto soka, možete pojesti sve što ste planirali iscijediti', kaže on.

Kako napraviti detoks?

'Masnoća je zabranjena. Sve se kuha i nema maslinovog ulja, nema badema, nema lješnjaka. Ako je jetra intoksicirana, puna je otrova, onda ne smijete tu jetru opteretiti. Morate je pustiti da se oporavi. To znači da se jetra ne može oporaviti', objasnio je doktor.

'Ako morate jesti meso, jedite meso kuhano u vodi, kasnije dodajte povrće i to pojedite. U potpunosti izbacite jaja dok se detoksicirate. Odbacujemo mlijeko u svim procesima. Svi stariji od 30 godina ne bi trebali piti mlijeko. Mliječni proizvodi su jako teško probavljivi', dodao je.

Što znači uspješna detoksikacija?

'Uspješna detoksikacija znači da podignemo crijeva iz minus faze da počnu raditi. To znači barem jedna stolica dnevno, ali samo jedna stolica je mjera. Metabolizam je tvornica u kojoj se stvara energija iz onoga što uđe u vaše tijelo - to je brz metabolizam, a ne ono kad stalno letite na WC Ako imate više stolica dnevno to nije brz metabolizam nego znak da vaše tijelo ne probavlja hranu kako treba. Jedna datulja, ne pet, jedna datulja, jedna smokva- to je doslovno buldožer i bager za čišćenje crijeva.

Datulju ili smokvu namočite u vodu i pojedite te pojedite prije spavanja. Jedna smokva sat vremena prije spavanja će vas smiriti, a onda će vam pročistiti crijeva i žuč i dobit ćete energiju gdje će se hraniti vaše stanice', savjetovao je doktor Čubrilo.