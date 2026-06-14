Englesku uoči Hrvatske pogodila nova drama: SMS-om stiglo upozorenje

Nogometaši engleske reprezentacije proživljavaju dramu za dramom uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske. Nakon što im je pripreme inicijalno poremetila velika krađa opreme, sada su se izabranici Thomasa Tuchela našli u zastrašujućoj situaciji.

Naime, vlasti u Kansas Cityju izdale su upozorenje na snažno nevrijeme. Igračima je preporučeno da ostanu u svojim smještajima i potraže zaklon zbog opasnih vremenskih uvjeta.

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Stanovnicima Kansas Cityja poslano je hitno upozorenje putem SMS-a, u kojem se navodilo da se očekuju „razorni“ udari vjetra brzine i do 130 kilometara na sat.

U poruci je upozoreno i na mogućnost tornada, kao i na opasnost od letećih krhotina, koje „mogu biti smrtonosne“ za sve koji se ne sklone na sigurno. Diljem grada oglasile su se i sirene za tornado kako bi dodatno upozorile stanovništvo na neposrednu prijetnju.

Englezi sklonjeni u kupaonice

Tijekom prijenosa utakmice Svjetskog prvenstva između Škotske i Haitija na talkSPORTu, komentatorica Natalie Sawyer izvijestila je slušatelje o situaciji u engleskom kampu.

„Samo da vas kratko obavijestim o onome što čujemo iz Kansasa, gdje su na snazi upozorenja na tornado“, rekla je Sawyer. „Naša dopisnica za englesku reprezentaciju, Faye Carruthers, javlja da je svima preporučeno da ostanu u svojim sobama, i to u kupaonicama, dok se sirene i dalje oglašavaju.“

Engleska reprezentacija nije jedina pogođena

Dodala je kako igrači pokušavaju pratiti utakmicu Škotske, ali da im je pozornost uglavnom usmjerena na vremensku prognozu: „Iako pokušavaju gledati utakmicu, trenutačno im je ekran podijeljen i više su fokusirani na praćenje oluje. Vrijeme je definitivno u prvom planu.“

Uz Englesku, baze svojih reprezentacija u Kansas Cityju ili njegovoj neposrednoj blizini imaju i Argentina, Alžir te Nizozemska. Posebno je nezgodan tajming vremenskog upozorenja za Nizozemce, koje u nedjelju navečer očekuje otvaranje Svjetskog prvenstva utakmicom protiv Japana, piše Gol.hr.