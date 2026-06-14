Potpisivanja Povelje prijateljstva Grad Kaštela i slovački Grad Bardejov obilježili 30 godina prijateljstva

Iza ovih trideset godina stoje brojni susreti, zajednički projekti, kulturne i sportske razmjene, ali prije svega prijateljstva koja su povezala gradove i građane oba grada.

Prijateljstvo Kaštela i Bardejova započelo je 1996. godine, u vremenu kada je Hrvatska gradila svoje međunarodne veze i otvarala se Europi. Danas, trideset godina kasnije, možemo s ponosom reći kako je ta suradnja ne samo opstala, nego je iz godine u godinu postajala sve snažnija.

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Sinoć je u Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću održana svečana ceremonija potpisivanja Povelje o prijateljstvu, što je bila prilika da se zajedno prisjetimo zajedničkih uspjeha te se potvrdi nastavak zajedničke suradnje u godinama koje dolaze.

Svečanost je započela izvođenjem himni Republike Hrvatske i Slovačke Republike, nakon čega su se okupljenima obratili gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradonačelnik Bardejova Boris Hanuščak.

-Drago mi je što nakon trideset godina potpisujemo Povelju o prijateljstvu te nastavljamo graditi naše veze. Iako zahvale idu mojim prethodnicima koji su prvi potpisali Povelju, Veselko Andromak započeo je prve kontakte s gradom Bardejovom, a Mislav Polić i Ante Sanader nastavili su graditi i razvijati prijateljske odnose između naših gradova. Večeras uživamo u ceremoniji, folkloru, pjesmi i plesu te vjerujem kako će se ovo prijateljstvo nastaviti i nakon nas, kazao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Kroz suradnju ova dva grada povezane su brojne generacije sugrađana – od učenika i sportaša do kulturnih djelatnika i predstavnika udruga.

-Dolazim iz jednog od najljepših gradova Slovačke, povijesnog Bardejova, koji je uvršten na UNESCO-ov Popis svjetske kulturne i prirodne baštine. Tijekom brojnih dolazaka u Kaštela imao sam priliku pratiti razvoj grada i projekte koji su doprinosili kvaliteti života građana. Kaštela su mi često bila inspiracija u radu za dobrobit građana Bardejova. Posebno cijenimo činjenicu da je Grad Kaštela organizirao Dane Bardejova, što predstavlja jedinstvenu gestu prijateljstva na koju smo iznimno ponosni – kazao je Hanuščak.

U kulturno-umjetničkom dijelu programa sudjelovale su Ženska vokalna skupina Kaštelanke KUD-a Putalj, KUD Ante Zaninović te Dječji folklorni ansambl Vienok iz Bardejova, koji je predstavio bogatu folklornu baštinu regije Gornji Šariš. Nastupi su još jednom pokazali kako upravo kultura, tradicija i međusobno upoznavanje ljudi predstavljaju jedan od najčvršćih temelja suradnje između gradova prijatelja.