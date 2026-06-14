Nestao mladić iz Kaštel Starog, ako imate informaciju o njemu - javite se policiji

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split putem društvenih mreža podijelila je obavijest o nestanku mlađe muške osobe s područja Kaštela.

Prema podacima objavljenima na stranici Nestali riječ je o 26-godišnjem Luki Udovičiću iz Kaštel Starog. Njegov nestanak prijavljen je 13. lipnja, a kao mjesto nestanka naveden je upravo Kaštel Stari.

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Luka je visok oko 170 centimetara, kestenjaste je kose i zelenih očiju. Hrvatski je državljanin, rođen 1999. godine.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije o nestalima moguće je dostaviti i putem službene stranice Nestali.gov.hr.

U objavu o nestanku uključio se i HGSS Stanica Split, apelirajući na građane da podijele informaciju kako bi se što prije prikupili korisni tragovi i pomoglo u pronalasku nestalog mladića.