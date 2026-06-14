Policija objavila detalje strašne tragedije u rijeci Dravi

Maloljetni mladić utopio se u subotu u starom koritu rijeke Drave u blizini Gornjeg Hrašćana, izvijestila je Policijska uprava međimurska o tragediji.

Policija je dojavu o nestanku mladića tijekom kupanja zaprimila u 12:15, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga u koju su bili uključeni policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Čakovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

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Prema dosad utvrđenim informacijama, skupina mladića kupala se na tom području kada je jedan od njih skočio s obale u Dravu i otplivao prema središnjem dijelu riječnog toka. U jednom trenutku zahvatio ga je glavni tok rijeke te ga povukao ispod površine vode. Nakon toga više nije izronio.

Tijekom potrage korišteni su dronovi i ronioci, no unatoč velikim naporima spasilačkih službi, mladiću nije bilo spasa. Ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli su njegovo beživotno tijelo u 14:20.

Na mjesto događaja izašao je mrtvozornik koji je pregledom tijela utvrdio da nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt te je zaključeno da je uzrok smrti utapanje.

Policija je izrazila sućut obitelji preminulog mladića te ponovno upozorila građane na opasnosti kupanja izvan uređenih i nadziranih kupališta.

Iz policije podsjećaju kako rijeke predstavljaju posebnu opasnost zbog jakih struja, virova, podvodnih vrtloga i promjenjivog toka, dok jezera i šljunčare kriju rizike poput naglih promjena dubine i temperature, muljevitog dna te podvodnog raslinja u koje se kupači mogu zaplesti.

Građanima savjetuju da se kupaju isključivo na uređenim kupalištima pod nadzorom stručnih službi, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti te da posebnu pažnju posvete djeci i maloljetnicima, koje nikada ne bi trebalo ostavljati bez nadzora uz vodu, piše Dnevnik.hr.