Pomorska nesreća kod Splita: Navodno se traga za dvije osobe, osam spašeno

U akvatoriju Splitskih vrata danas se odvija velika akcija traganja i spašavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći. Prema zasad dostupnim informacijama, između Milne na Braču i otoka Šolte potonula je jedrilica s više osoba nakon što se sudarila s katamaranom.

Neslužbene informacije govore da je dio osoba spašen i izvučen iz mora, dok se za nekoliko osoba još uvijek traga. Na mjesto događaja upravo su upućena dva broda Lučke kapetanije te plovilo Pomorske policije, koji se pridružuju potrazi i akciji spašavanja.

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Nove neslužbene informacije kažu da je osam osoba spašeno, dok se za dvije osobe još uvijek traga.

Detalji nesreće još nisu poznati, a informacije se i dalje provjeravaju. Očekuje se da će tijekom dana više podataka objaviti nadležne službe, među njima Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), Lučka kapetanija i policija.

Prema informacijama koje kruže među pomorcima i službama na terenu, na području nesreće nalazi se veći broj plovila uključenih u potragu.