Rođendan legendarnog Tipure: Kapetan Hajduka koji je postao heroj u Belgiji

Danas 66. rođendan slavi, nekad vrlo pouzdani stoper, bek, a jedno vrijeme i kapetan Hajduka.Prije nekoliko godina hrvatski su mediji objavili kako je nekadašnji igrač Hajduka Jerko Tipurić izveo pravi podvig spasivši šesnaestero djece u školskom autobusu koji je vozio u belgijskom gradu Zedelgemu. Naime, školski autobus pokvario se baš na pružnom prijelazu, nasred tračnica. Nailazio je vlak, a Tipura je imao doslovno četiri minute vremena. Smireno i staloženo, bez panike, izveo je djecu iz autobusa i spasio ih. Mirno i pouzdano, baš onako kakav je bio i kao igrač.

Tada mu je uručeno i posebno priznanje belgijske ministrice prometa.

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"Ljudi su zahvalni, ljudi plaču, ljudi su oduševljeni mnome, ali to meni ne pravi neku razliku", izjavio je za medije.

Skroman je Jerko, baš kao i onda kada je ponio kapetansku traku. Bio je došljak, prinova iz NK Zagreba, stabilan stoper, bek, a po potrebi i zadnji vezni. U to vrijeme nije bilo previše zvijezda u Poljudu, Hajduk je odrađivao europsku kaznu i nije bio posebno atraktivan izlog.

Govorio je tada Tipura:

"Netko mora odvesti momčad do centra."

Takav je bio i ostao Tipura, "Sjekirica iz Konjica", kako su ga zbog borbenosti prozvali mediji. Onaj isti Tipura koji je navijačima na gostovanjima znao otvoriti vrata hotela u beogradskoj noći i reći:

"Evo vam, momci, po sendvič ako ste gladni."

Dugo je živio u Belgiji, kamo je još 1989. otišao zajedno s Brankom Karačićem u Cercle Brugge. Kasnije je ondje zarađivao i trenerski kruh.

Jerko Tipurić, crvenokosi stoper kojeg smo voljeli i na kojeg smo i danas jako ponosni.

Svaka čast, Tipura. I javi se kad navratiš do Poljuda.