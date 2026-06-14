Ministarstvo mora objavilo nove detalje nesreće: Na jedrilici bilo osam osoba, tri su poginule

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prve službene detalje teške pomorske nesreće koja se danas dogodila u području Splitskih vrata. Prema informacijama koje je Ministarstvu dostavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), u nesreći su smrtno stradale tri osobe, dok se za jednom osobom još uvijek traga.

Kako navode, dojava o sudaru dvaju plovila u Lučkoj kapetaniji Split zaprimljena je danas u 11:34 sati, nakon čega je informacija odmah proslijeđena MRCC-u Rijeka, koji je pokrenuo koordiniranu akciju traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima.

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Prema dosad dostupnim informacijama, nešto prije 11:30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je nakon sudara potonula.

Ministarstvo je otkrilo i koliko je ljudi bilo na oba plovila. Na putničkom brodu u trenutku nesreće nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba. Tri osobe s jedrilice smrtno su stradale, za jednom se još uvijek traga, a četiri osobe spašene su iz mora.

U akciju spašavanja uključene su sve raspoložive spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, policijska plovila Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući helikoptersku jedinicu, te druge specijalizirane službe za intervencije na moru i kopnu. Cijelom akcijom koordinira MRCC Rijeka.

Na mjestu nesreće očekuje se očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do jedne od najtežih pomorskih tragedija na srednjem Jadranu posljednjih godina.