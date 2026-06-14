Pedesetero djece iz Vukovara stiglo u Split: Čekaju ih more, Poljud, STEM radionice i nova prijateljstva

U sklopu projekta "Županija koja pomaže" u Split je danas stiglo 50 djece iz Vukovara koja će naredna četiri dana provesti na moru sudjelujući u sportskim, edukativnim i kulturnim aktivnostima.

Projekt je osmišljen kako bi djeci iz Vukovara omogućio nova iskustva, druženja i sadržaje izvan njihove svakodnevice, ali i dodatno povezao hrvatski istok i jug kroz zajedničke aktivnosti.

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Inicijativu su pokrenuli županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije Ante Lozo i potpredsjednik Gradskog vijeća Vukovara Darko Miličević, a realizirali su je Grad Vukovar i Dom i nacionalno okupljanje Splitsko-dalmatinske županije uz pomoć brojnih partnera i institucija.

Riječ je o djeci koja su tijekom školske godine ostvarila odličan uspjeh i pokazala uzorno ponašanje, a organizatori ističu kako im na ovaj način žele odati priznanje za trud i rad.

Po dolasku u Split dobrodošlicu su im poželjeli predstavnici lokalne i regionalne vlasti te organizatori projekta, među kojima su Ante Lozo, Aris Zlodre, Dane Knezović, Tomislav Đonlić, Filip Sušac i ravnatelj Učeničkog doma Split Mladen Kamenjarin.

"Djeca koja svojim trudom, radom i ponašanjem predstavljaju pozitivan primjer zaslužuju podršku zajednice i priliku za ovakva iskustva. Upravo zato ovakvi projekti imaju posebnu vrijednost jer djeci stvaraju uspomene koje će pamtiti cijeli život", rekao je Ante Lozo.

Tijekom boravka u Splitu djeca će sudjelovati u nizu aktivnosti. Predviđene su sportsko-rekreativne radionice, edukacije o sigurnosti na moru, razgledavanje Splita uz stručno vodstvo, STEM radionice i posjet Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. U planu su i posjeti stadionu Poljud te Arheološkom muzeju u Splitu.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu istaknuvši kako ovakvi projekti djeci pružaju priliku za stjecanje novih iskustava i prijateljstava.

Projekt traje do 17. lipnja, a organizatori su najavili da bi se suradnja između Vukovara i Splitsko-dalmatinske županije kroz projekt "Županija koja pomaže" trebala nastaviti i iduće godine.