Oglasilo se češko Ministarstvo vanjskih poslova nakon tragedije

Češko Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se nakon teške pomorske nesreće koja se danas dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su, prema dosad dostupnim informacijama, poginula najmanje tri češka državljana.

U objavi su izrazili sućut obiteljima stradalih te potvrdili da je njihov predstavnik već na terenu.

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"Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje troje čeških državljana nakon sudara jedrilice i katamarana u Hrvatskoj. Naš konzul nalazi se na mjestu događaja, u kontaktu je s lokalnim vlastima i aktivno istražuje okolnosti slučaja", poručili su iz češkog Ministarstva vanjskih poslova, prenosi RTL.

Dodali su kako su njihove misli i uz ozlijeđene osobe koje se nalaze na liječenju.

"Naše misli su i uz ostale ozlijeđene koji su i dalje pod liječničkom skrbi. Preživjelima i obiteljima stradalih upućujemo iskrenu sućut", naveli su.

Podsjetimo, nesreća se dogodila nešto prije 11:30 sati između Brača i Šolte, kada su se sudarili putnički katamaran i jedrilica francuske zastave koja je nakon sudara potonula. Prema podacima Ministarstva mora, na jedrilici se nalazilo osam osoba. Tri osobe su smrtno stradale, četiri su spašene i izvan su životne opasnosti, dok se za jednom osobom još uvijek traga.