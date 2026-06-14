Otkriveno tko je bio na jedrilici koja se sudarila s katamaranom

Na jedrilici koja je danas potonula nakon sudara s putničkim katamaranom u Splitskim vratima nalazili su se češki državljani, doznaje Večernji list. U teškoj pomorskoj nesreći smrtno su stradale tri osobe, dok se za jednom osobom još uvijek traga.

Prema podacima Ministarstva mora, na jedrilici francuske zastave nalazilo se osam osoba. Nakon sudara s putničkim brodom privatne hrvatske tvrtke jedrilica je potonula. Četiri osobe spašene su iz mora, dok su tri osobe izgubile život.

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Nesreća se dogodila nešto prije 11:30 sati u području Splitskih vrata između Brača i Šolte, a u tijeku je opsežna akcija traganja i spašavanja koju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci.