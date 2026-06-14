Možemo! traži veće mirovine za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi

Stranka Možemo! pozvala je saborske zastupnike da podrže njihove prijedloge izmjena zakona kojima bi se povećale mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i u mirovinu otišli prema općim propisima.

Saborski zastupnik Damir Bakić rekao je da će Hrvatski sabor idućeg tjedna raspravljati i glasati o dva prijedloga izmjena Zakona o braniteljskim mirovinama te da zastupnici imaju priliku barem djelomično ispraviti dugogodišnju nepravdu prema dijelu braniteljske populacije.

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"Intencija naših prijedloga je da se povise mirovine onih branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi i otišli u mirovinu iz rada", poručio je Bakić.

"Njihov doprinos ne vidi se u visini mirovina"

U Možemo! ističu kako danas postoje dvije skupine branitelja umirovljenika. Jednu čine oni koji su mirovinu ostvarili prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, a drugu oni koji su nakon rata nastavili raditi te su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Pozivajući se na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Bakić je naveo kako oko 68 tisuća branitelja koji su mirovinu stekli iz rada prima prosječnu mirovinu od 645 eura, gotovo jednaku prosječnoj mirovini opće populacije.

"Njihov doprinos obrani zemlje nema traga u visini njihovih mirovina. To je jednostavno nepravedno", rekao je.

Prema njegovim riječima, branitelji koji odlaze u mirovinu iz rada nemaju pravo na dodatak od 27 posto koji od 2007. godine pripada ostalim umirovljenicima umirovljenima prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Predlažu povećanje mirovina za 20 posto

Možemo! predlaže povećanje polaznog faktora za izračun mirovina ove skupine branitelja s 1 na 1,25, što bi, kako navode, u praksi značilo povećanje mirovina za oko 20 posto.

Stranka predlaže i izmjene za dio branitelja čije se mirovine određuju prema posebnom zakonu za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe, odnosno ukidanje ograničenja koje smanjuje više mirovine.

Bakić procjenjuje da bi godišnji fiskalni učinak predloženih izmjena iznosio oko 120 milijuna eura, što je, kako tvrdi, oko 1,15 posto ukupnih godišnjih izdvajanja za mirovine te predstavlja održivu i provedivu mjeru.

Poziv građanima i zastupnicima

Saborska zastupnica Draženka Polović pozvala je građane da podrže prijedloge te da kontaktiraju zastupnike vladajuće većine kako bi glasali za izmjene zakona.

Predstavnik grupe Veterana Možemo! Dobriša Adamec rekao je da su na tribinama održanim diljem Hrvatske brojni branitelji govorili o svojim iskustvima te izrazili nezadovoljstvo postojećim sustavom.

"Pozivamo sve saborske zastupnike da izglasaju ove zakonske promjene", poručio je Adamec.