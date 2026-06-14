FIFA odredila suca za Hrvatsku i Englesku. Vatreni ga dobro pamte

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a FIFA je objavila i tko će suditi jedan od najiščekivanijih dvoboja prvog kola.

Glavni sudac bit će 43-godišnji Francuz Clément Turpin, jedan od najuglednijih europskih sudaca posljednjeg desetljeća. Pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages, dok će četvrta sutkinja biti Meksikanka Katia Garcia.

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Turpin iza sebe ima bogato iskustvo na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima. Najveće priznanje dobio je 2022. godine kada mu je UEFA povjerila suđenje finala Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola na Stade de Franceu.

Francuz je dobro poznat i hrvatskoj reprezentaciji, a zanimljivo je da Vatreni pod njegovim vodstvom još nisu izgubili utakmicu.

Prvi put Hrvatskoj je sudio 2015. godine u prijateljskom susretu protiv Rusije koji je završio pobjedom Hrvatske 3:1. Nakon toga dijelio je pravdu u pobjedi protiv Slovačke (3:1) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020., zatim u uvjerljivoj pobjedi nad Slovenijom (3:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022., te u gostujućoj pobjedi protiv Armenije (1:0) u kvalifikacijama za Euro 2024.

To znači da Hrvatska s Turpinom kao glavnim sucem ima stopostotan učinak – četiri utakmice i četiri pobjede.

Utakmica Hrvatske i Engleske igra se u Dallasu u srijedu od 22 sata po hrvatskom vremenu, a bit će to prvi nastup izabranika Zlatka Dalića na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Engleska u turnir ulazi kao jedan od favorita za naslov, no hrvatski navijači dobro se sjećaju polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine kada su Vatreni nakon produžetaka slavili 2:1 i izborili prvo finale u povijesti.