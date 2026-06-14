Kardiolozi upozoravaju: Ove četiri poslijepodnevne navike mogu štetiti srcu

Na zdravlje srca ne utječu samo prehrana i tjelovježba nego i svakodnevne navike koje mnogi smatraju bezazlenima. Kardiologinje dr. Jayne Morgan i dr. Mary Greene upozoravaju da pojedini obrasci ponašanja tijekom poslijepodneva mogu povećati rizik od srčanih bolesti.

Dugotrajno sjedenje

Dugo sjedenje povezano je s povišenom razinom šećera u krvi, slabijom osjetljivošću na inzulin i većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

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"Dugotrajno sjedenje povezano je s višim razinama šećera u krvi, smanjenom osjetljivošću na inzulin, manjom potrošnjom kalorija i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti", ističe dr. Morgan.

Stručnjaci preporučuju kratko ustajanje i nekoliko minuta hodanja svakih sat vremena.

Slatkiši kao brzo rješenje za umor

Mnogi tijekom poslijepodnevnog pada energije posegnu za čokoladicama, kolačima ili zaslađenim pićima. No takva navika može imati dugoročne posljedice.

"Ponavljani skokovi glukoze mogu pridonijeti inzulinskoj rezistenciji, nakupljanju visceralne masti i upalama", upozorava dr. Morgan.

Previše kofeina kasno tijekom dana

Iako umjerena konzumacija kave uglavnom nije problem, veće količine kofeina u poslijepodnevnim satima mogu poremetiti san i povisiti krvni tlak.

"Kofein kasno poslijepodne može poremetiti san, povisiti krvni tlak i povećati palpitacije kod osjetljivih osoba", kaže dr. Morgan.

Poseban oprez preporučuje se kod energetskih pića koja dodatno opterećuju srce i krvne žile.

Preskakanje ručka

Redovito preskakanje ručka može dovesti do prejedanja navečer i većih oscilacija šećera u krvi.

"Preskakanje ručka može dovesti do odabira manje zdrave hrane kasnije tijekom dana te do većih oscilacija glukoze", objašnjava dr. Morgan.

Stručnjaci zato preporučuju redovite, uravnotežene obroke kako bi se održala stabilna razina energije i smanjio rizik za zdravlje srca.