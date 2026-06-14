Englezi uoči Hrvatske prolaze kroz kaos: Pucnjava, tornado, potres, krađa i bizarna zabrana kuharu

Engleska reprezentacija u srijedu protiv Hrvatske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, no pripreme momčadi Thomasa Tuchela u Sjedinjenim Američkim Državama zasad ne prolaze ni približno onako kako su planirali.

Dok se pripremaju za dvoboj u Dallasu, Engleze je pogodio niz neugodnih i bizarnih događaja – od pucnjave u blizini njihove baze i upozorenja na tornado do krađe opreme i problema s vlastitim kuharom.

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Pucnjava nedaleko od baze

Prvi šok stigao je iz Kansas Cityja, gdje je smještena engleska baza tijekom prvenstva. U pucnjavi koja se dogodila u blizini ozlijeđeno je devet osoba.

Iako reprezentacija tada još nije stigla u grad, vijest je izazvala veliku pozornost britanskih medija budući da se incident dogodio svega nekoliko dana prije dolaska momčadi.

Potres se osjetio i na Floridi

Nedugo nakon toga Engleze je dočekao još jedan neugodan događaj. Potres magnitude 6,1 pogodio je područje kod Kube, a podrhtavanje tla osjetilo se i u dijelovima Floride gdje je reprezentacija odrađivala pripreme.

Iako nije bilo štete ni ozlijeđenih, britanski mediji isticali su kako se radilo o jednom od snažnijih potresa koji su se u toj regiji osjetili posljednjih desetljeća.

Igrači izgorjeli na suncu

Probleme je izazvalo i američko sunce. Nekoliko reprezentativaca, među kojima su Declan Rice, Jordan Pickford i Anthony Gordon, zadobilo je opekline tijekom boravka na Floridi.

Fotografije igrača vidno pocrvenjelih lica ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama.

Tornado ih zadržao u hotelu

Po dolasku u Kansas City reprezentacija se suočila s novim problemom. Zbog upozorenja na tornado igračima i članovima stožera savjetovano je da ostanu u hotelu i sklone se na sigurna mjesta.

Meteorolozi su upozoravali na mogućnost snažnog vjetra, grmljavinskog nevremena i letećih predmeta.

Ostali bez dijela opreme

Tijekom preseljenja iz Floride prema Kansas Cityju dogodila se i krađa dijela opreme engleske reprezentacije.

Prema prvim informacijama nestali su dijelovi trening-opreme, lopte, kopačke i druga logistička oprema. Dio ukradenih stvari kasnije je pronađen, a policija je privela dvije osobe.

Kuhar zaustavljen zbog noževa

Možda i najbizarniji detalj dogodio se reprezentativnom kuharu kojem nije dopušten ulazak u vlak jer je sa sobom nosio profesionalne kuharske noževe.

Sigurnosna služba nije prihvatila objašnjenje da je riječ o radnom priboru pa je morao pronaći drugi način prijevoza.

Tako su Englezi prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu već prošli kroz niz događaja koji više podsjećaju na scenarij filmske komedije nego na mirne pripreme za jedan od najvažnijih turnira na svijetu.