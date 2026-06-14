Neviđena sramota na Dražancu: Smeće zatrpalo ulicu, stanari ogorčeni

Stanari Dražanca posljednjih dana sve glasnije upozoravaju na problem nagomilanog otpada uz prometnicu i kontejnere. Fotografije snimljene na lokaciji prikazuju prepune spremnike te velike količine vreća, kartonske ambalaže i drugog otpada razbacanog po ulici.

Građani tvrde da je situacija izmakla kontroli te da ovakav prizor ne pamte. Posebno ih zabrinjava što se gomile smeća nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada, a s dolaskom visokih temperatura strahuju od neugodnih mirisa i mogućeg širenja zaraze.

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– Neviđena sramota. Grad nikad nije bio ovako špork. Ne znan kad je Čistoća zadnji put prošla vamo – požalio nam se jedan od stanara.

Stanari očekuju hitnu reakciju komunalnih službi i odvoz otpada, poručujući kako je nedopustivo da jedna od gradskih četvrti izgleda kao divlje odlagalište usred turističke sezone. S obzirom na broj prolaznika i turista koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada, smatraju da ovakvi prizori šalju lošu sliku o Splitu.