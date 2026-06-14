Oglasila se Agencija za istraživanje nesreća: "Očevidne radnje i dalje su u tijeku"

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zaprimila je dana 14. lipnja 2026. informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći u akvatoriju Splitskih vrata - sudaru brzog putničkog broda „Krilo Eclipse“ i jedrilice francuske zastave na kojoj su se nalazili državljani Republike Češke.
"Uslijed sraza nažalost smrtno su stradale tri osobe koje su se nalazile na jedrilici, dok se za jednom osobom i dalje traga.
Istražitelj pomorskih nesreća provodi očevidne radnje koje su i dalje u tijeku.
Agencija je o pomorskoj nesreći izvijestila istražna tijela bitno zainteresiranih država Francuske i Češke, te će se po prikupljenim podacima o pomorskoj nesreći otvoriti sigurnosna istraga", izvijestili su iz Agencije.
VIDEO Kruži snimka nastala nakon sudara jedrilice i katamarana kod Splita
Tri osobe poginule nakon sudara katamarana i jedrilice, za jednom se još traga