Oglasila se Agencija za istraživanje nesreća: "Očevidne radnje i dalje su u tijeku"

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zaprimila je dana 14. lipnja 2026. informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći u akvatoriju Splitskih vrata - sudaru brzog putničkog broda „Krilo Eclipse“ i jedrilice francuske zastave na kojoj su se nalazili državljani Republike Češke.

"Uslijed sraza nažalost smrtno su stradale tri osobe koje su se nalazile na jedrilici, dok se za jednom osobom i dalje traga.

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Istražitelj pomorskih nesreća provodi očevidne radnje koje su i dalje u tijeku.

Agencija je o pomorskoj nesreći izvijestila istražna tijela bitno zainteresiranih država Francuske i Češke, te će se po prikupljenim podacima o pomorskoj nesreći otvoriti sigurnosna istraga", izvijestili su iz Agencije.