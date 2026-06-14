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Čistoća Split brzo reagirala i uklonila otpad s Dražanca

Nakon pritužbi stanara i fotografija nagomilanog smeća, komunalna služba odvezla je otpad te uputila apel građanima da otpad odlažu isključivo u spremnike

Nakon što su se stanari Dražanca požalili na nagomilano smeće uz spremnike, splitska Čistoća brzo je reagirala i očistila lokaciju.

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Kako su objavili na svojoj službenoj Facebook stranici, njihov kamion odvezao je otpad koji se nalazio pored spremnika u toj gradskoj četvrti.

“DRAŽANAC

Naš kamion upravo je odvezao otpad koji se nalazio pored spremnika na Dražancu.

Dragi sugrađani, otpad ne odlažite pored i van spremnika!”, poručili su iz Čistoće.

 

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