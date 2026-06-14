Čistoća Split brzo reagirala i uklonila otpad s Dražanca

Nakon što su se stanari Dražanca požalili na nagomilano smeće uz spremnike, splitska Čistoća brzo je reagirala i očistila lokaciju.
Neviđena sramota na Dražancu: Smeće zatrpalo ulicu, stanari ogorčeni
Kako su objavili na svojoj službenoj Facebook stranici, njihov kamion odvezao je otpad koji se nalazio pored spremnika u toj gradskoj četvrti.
“DRAŽANAC
Naš kamion upravo je odvezao otpad koji se nalazio pored spremnika na Dražancu.
Dragi sugrađani, otpad ne odlažite pored i van spremnika!”, poručili su iz Čistoće.
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