Pilot i 11 padobranaca poginuli u padu zrakoplova u SAD-u

Nesreća se dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial, objavila je državna policija Missourija na društvenoj mreži X.

Zrakoplov je upravo bio poletio oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, no nije uspio dosegnuti potrebnu visinu. Nakon toga naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 300 metara od uzletno-sletne staze, rekao je za CNN Dennis Jacobs, privremeni upravitelj zračne luke i direktor službe za hitne situacije okruga Bates.

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Riječ je o jednomotornom turboelisnom zrakoplovu kojim upravlja tvrtka Skydive Kansas City, dodao je Jacobs.

Zrakoplov je prevozio osobe koje su trebale izvesti skokove padobranom kada su hitne službe zaprimile dojavu da je letjelica pala i zahvatila je vatra, rekao je narednik državne policije Missourija Justin Ewing za agenciju Associated Press.

"Pao je na polje uz zračnu luku, ali mislim da će cesta biti zatvorena iz predostrožnosti", rekao je Ewing.

Dodao je da će nesreću istražiti Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB). CNN je zatražio komentar od te agencije.

Identiteti poginulih zasad nisu objavljeni jer obitelji još nisu obaviještene o nesreći, rekao je Ewing.

"Užasno je", rekao je Jacobs komentirajući tragediju.

Na mjestu nesreće nalaze se i pripadnici policije Butlera te šerifovog ureda okruga Bates.

Butler se nalazi oko 105 kilometara južno od Kansas Cityja u Missouriju, prenosi N1.