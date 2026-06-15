Radost kod Širokog Brijega: Kršteno osmo dijete u obitelji Šakić

U župnoj crkvi svete Ane u Ljutom Docu kod Širokoga Brijega sakrament kršenja primio je maleni Pio, osmo dijete u obitelji Šakić.

Maleni Pio osmo je dijete roditelja Frane i Mirjane Šakić, koji imaju još i Ivu, Mihaelu, Magdalenu, Saru, Ritu, Faustinu te Piu. Zanimljivo, malenu Piu, kao sedmo po redu dijete u obitelji, krstio je prije nešto više od dvije godine mjesni biskup Petar Palić.

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Kum na krštenju malenog Pia bio je Ante Planinić, a sakrament krštenja udijelio je fra Ignacije Alerić, župnik u Ljutom Docu, piše Jabuka tv.

Krštenje je u ozračju zajedništva, vjere i obiteljske radosti okupilo brojnu obitelj, rodbinu i prijatelje, a posebnu pozornost svakako privlači činjenica da je Pio osmo dijete u obitelji Šakić, što je danas prava rijetkost i svjedočanstvo vrijednosti obiteljskog života.

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