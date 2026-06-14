Tri osobe poginule nakon sudara katamarana i jedrilice, za jednom se još traga

Pomorska nesreća koja se danas oko 11:38 sati dogodila u akvatoriju između otoka Šolte i Brača odnijela je tri ljudska života.

Kako je priopćila policija, u sudaru katamarana i jedrilice smrtno su stradale tri osobe, dok se za jednom osobom još uvijek traga.

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Preostale četiri osobe koje su se nalazile na jedrilici spašene su te im je medicinsku pomoć na mjestu događaja pružila Hitna medicinska pomoć. Prema informacijama policije, nitko od njih nije prevezen u bolnicu.

Nakon nesreće na području Splitskih vrata pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj su sudjelovale žurne službe, među njima pomorska policija, Lučka kapetanija i djelatnici hitne pomoći.

Na mjestu tragedije bit će proveden očevid kojim će rukovoditi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva, uz sudjelovanje prometnog vještaka i asistenciju policijskih službenika.

Podsjetimo, nesreća se dogodila nešto prije podneva kada su se u akvatoriju između Brača i Šolte sudarili katamaran i jedrilica. Okolnosti koje su dovele do sudara trebale bi biti utvrđene tijekom očevida i daljnje istrage.

Više informacija o identitetu stradalih osoba i uzrocima nesreće očekuje se nakon završetka očevida.