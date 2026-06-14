Djevojčica (12) rodila dijete, otac je njezin brat (16)

Javnost u Češkoj šokirao je slučaj dvanaestogodišnje djevojčice koja je prošle godine rodila dijete, a da nitko u njezinoj obitelji ili okolini nije primijetio da je trudna.

Otac djeteta je njezin šesnaestogodišnji brat, a cijeli je slučaj sada dobio i sudski epilog, piše heute.at.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trudnoća otkrivena tek na porodu

Djevojčica potječe iz sela u regiji Karlovy Vary, nedaleko od njemačke granice. Prema medijskim izvješćima, ni obitelj ni škola nisu prepoznali njezine tjelesne promjene kao znakove trudnoće, a povećanje tjelesne težine očito su pripisivali drugim razlozima.

Istina je izišla na vidjelo tek početkom srpnja 2025. godine, kada je dvanaestogodišnjakinja zbog jakih bolova hitno prevezena u bolnicu.

Ondje se ispostavilo da su bolovi zapravo bili trudovi.

Zlostavljanje u dječjoj sobi

Nakon poroda pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja. Novorođenče je predano udomiteljskoj obitelji.

Tijekom ispitivanja djevojčica je otkrila da je otac djeteta njezin brat, koji je tada imao 16 godina.

Navela je da ju je zlostavljao u zajedničkoj dječjoj sobi u obiteljskoj kući. Policija je naložila DNK analizu, koja je, prema riječima istražitelja, potvrdila očinstvo mladića.

Uvjetna kazna i odšteta

Slučaj je u međuvremenu dospio i na sud. Na Okružnom sudu u Plzeňu brat je priznao da je u dobi od 15 godina više puta dodirivao sestru protiv njezine volje.

Prema optužnici, silovanje se dogodilo u jesen 2024. godine. Državno odvjetništvo izvijestilo je da je mladić osuđen na trogodišnju uvjetnu kaznu. Uz to, naložena mu je obvezna seksualna terapija i isplata odštete žrtvi u protuvrijednosti od oko 12.500 eura.

"Prava katastrofa za obitelj"

Slučaj je izazvao veliku pozornost i u rodnom mjestu obitelji. Gradonačelnik je za češke medije objasnio da brat i sestra potječu iz sređene obitelji.

"Za obitelj je to bila prava katastrofa. Jako su se teško nosili s time. Naravno, cijelo je mjesto odmah počelo pričati o tome", izjavio je gradonačelnik.