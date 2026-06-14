Hajduk prodao Durdova

Hajduk je danas dogovorio transfer Brune Durdova (18), potvrđeno je Indexu. Krilni napadač napušta splitsku momčad te će karijeru nastaviti u poljskom klubu Gornik Zabrze. Splićanima će pripasti odšteta koja iznosi 900 tisuća eura fiksno uz potencijalne bonuse do 1.3 milijuna eura i 25% zarade od sljedeće prodaje.

Gornik je aktualni poljski viceprvak, prošle su sezone završili samo četiri boda iza prvaka Lecha, a kupovina Durdova njihov je najveći ulazni transfer u povijesti. Dosad je rekord držao Lawrence Ennali, lijevokrilni napadač koji je prije dvije godine iz Hannovera stigao u Poljsku za 740 tisuća eura.

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Podsjetimo, Durdov je nedavnom objavom na Instagramu jasno dao do znanja da je nezadovoljan svojim statusom u Hajduku. Tada je 18-godišnje desno krilo Hajdukove momčadi ostalo neiskorišteno na klupi za pričuvne igrače i u jučerašnjem derbiju protiv Dinama na stadionu u Maksimiru. Prvak Hrvatske u toj je utakmici slavio 2:0 golovima koje su postigli Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo, a uloga Durdova i u toj se utekmici svela tek na potporu suigračima.

Isto je bilo i u prethodnom kolu protiv Varaždina, dok je u kolu ranije odigrao tek jednu minutu u dvoboju protiv Rijeke. Za razliku od prošlosezonskog Hajdukovog trenera Gennara Gattusa, aktualni strateg momčadi Gonzalo Garcia na Durdova ne računa previše. Dokazuju to tek 382 minute kroz 15 utakmica ove sezone u SHNL-u. Zabio je jedan ligaški gol.