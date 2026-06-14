Zaboravili pričvrstiti uže? Manekenka (21) poginula pri bungee skoku s mosta

Dvadesetjednogodišnja brazilska manekenka Maria Eduarda Rodrigues de Freitas poginula je tijekom bungee skoka s mosta visokog 40 metara nakon što sigurnosno uže navodno nije bilo pričvršćeno za njezin pojas.
Nesreća se dogodila u gradu Limeiri u saveznoj državi São Paulo. Snimka koja se proširila društvenim mrežama prikazuje trenutak skoka, nakon kojeg se čuju povici svjedoka da uže nije spojeno s djevojkom.
Samo nekoliko minuta prije tragedije manekenka je na društvenim mrežama objavljivala fotografije i šalila se na račun skoka.
Policija je pokrenula istragu, a lokalni mediji navode da je uhićeno šest osoba povezanih s organizacijom događaja. Istražuje se je li tragedija posljedica ljudske pogreške i nemara.
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