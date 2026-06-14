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Maja Šuput najavljuje duet: Što mislite s kim je snimila novu pjesmu?

Tko je tajanstveno pojačanje? Maja Šuput pokrenula val nagađanja novom objavom. Među najčešće spominjanim imenima našle su se neke od poznatih domaćih pjevačica, no Maja nije potvrdila nijednu od pretpostavki

Maja Šuput ponovno je uspjela zapaliti društvene mreže. Popularna pjevačica objavila je atraktivnu fotografiju uz misterioznu poruku kojom je najavila novi glazbeni projekt i odmah pokrenula lavinu nagađanja među pratiteljima.

"Toliko je NEDOVOLJNO LIJEP da sam našla mega pojačanje za jači dojam... Ima li netko ideju tko je iza mene?", napisala je Maja uz objavu na Instagramu, ostavljajući fanove da pogađaju identitet osobe s kojom je snimila novi duet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poznato je da se pjesma zove ''Nedovoljno lijep'', a riječ je o velikom duetskom iznenađenju koje bi uskoro trebalo ugledati svjetlo dana.

U komentarima su se odmah pojavila brojna poznata imena. Neki pratitelji nagađaju da bi se moglo raditi o Lidiji Bačić, drugi spominju Natalie Balmix, dok su među prijedlozima osvanula i imena poput Domenice i Jelene Rozge. Ipak, Maja zasad mudro šuti i ne otkriva nikakve detalje.

Fotografija dodatno podgrijava misterij jer se iza pjevačice vidi samo dio figure osobe koja pozira leđima okrenuta prema kameri, što je dovoljno da obožavatelji krenu analizirati svaki detalj.

Hoće li Maja iznenaditi duetom s nekom od domaćih glazbenih zvijezda ili se možda radi o potpuno neočekivanom glazbenom partneru, ostaje za vidjeti, piše Dnevnik.hr.

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