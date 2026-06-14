Fabrizio Romano: Dogodio se veliki preokret, Gvardiol je odlučio gdje nastavlja karijeru?

Dugo Englezi bruje o odlasku Joška Gvardiola u Real Madrid. Slavni španjolski klub ozbiljno je zagrizao za Hrvata i Florentino Perez ga silno želi.

No izgleda da ipak ništa od velikog transfera.

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Kako saznaje Fabrizio Romano, City je pripremio bogati ugovor za Gvardiola i hrvatski branič je blizu toga da potpiše do čak 2031. godine.

''Manchester City je blizu sklapanja novog ugovora s Joškom Gvardiolom, koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine.

Manchester City već mjesecima radi na novom ugovoru za Gvardiola, a iako je Real Madrid pokazivao interes tijekom proteklih mjeseci, Joško je sada blizu prihvaćanja poboljšanih uvjeta koje mu je ponudio Manchester City.

U klubu vlada optimizam da će posao uskoro biti zaključen i da će se time završiti cijela saga, jer se Gvardiola smatra ključnim igračem u projektu Enza Maresce.

Postoji velik optimizam da će ugovor uskoro biti potpisan'', napisao je ugledni stručnjak, piše Gol.hr.