Evo tko će suditi Hrvatskoj protiv Engleske

FIFA je danas objavila da će tu utakmicu suditi ugledni francuski sudac Clement Turpin, jedan od najboljih na svijetu.

Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Nicolas Danos te Benjamin Pages, a četvrta sutkinja bit će Meksikanka Katia Garcia.

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Zanimljivo, Turpin je dosad Hrvatskoj sudio četiri puta, a Hrvatska je slavila u svim tim utakmicama. Prvi put je našoj reprezentaciji sudio 2015. u prijateljskoj utakmici protiv Rusije koju je Hrvatska dobila 3:1 u gostima.

Četiri godine kasnije sudio je susret kvalifikacija za Euro 2020. protiv Slovačke koju je Hrvatska dobila identičnim rezultatom. U kvalifikacijama za SP 2022. sudio je u pobjedi Hrvatske protiv Slovačke 3:0, a u kvalifikacijama za Euro 2024. sudio je u pobjedi Hrvatske u Armeniji 1:0.

Turpin je FIFA-in sudac od 2010. godine i redovito sudi na najvećim natjecanjima. Godine 2022. sudio je i finale Lige prvaka između Reala i Liverpoola (1:0), piše tportal.