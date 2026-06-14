Spektakularan zalazak sunca nad Podgorom: Nebo u nijansama crvene i narančaste oduševilo prolaznike

Ljetne večeri na Makarskom primorju često donose impresivne prizore, a jedan takav zabilježen je u Podgori. Nebo iznad mjesta u trenutku zalaska sunca obojilo se u intenzivne nijanse crvene, narančaste i ružičaste, stvarajući gotovo nestvaran prizor nad morem.

Mirna morska površina dodatno je naglasila ljepotu predvečerja reflektirajući boje neba, dok su se u daljini nazirali obrisi obale. Brojni šetači i mještani zastali su kako bi uživali u trenutku koji je priroda još jednom priredila na dalmatinskoj obali.

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Podgora je poznata po svojim atraktivnim pogledima na more i planinu, a ovakvi zalasci sunca tijekom ljetnih mjeseci redovito privlače pozornost posjetitelja i ljubitelja fotografije. Prizor snimljen ove večeri još je jedan podsjetnik na ljepotu prirodnih krajolika koji krase hrvatsku obalu.