Nikada ne kupujte pileća prsa ako vidite ovaj detalj na ambalaži

Pileća prsa nezaobilazna su namirnica u mnogim kućanstvima i često ih kupujemo gotovo automatski, tek usput provjeravajući meso prije nego što ga ubacimo u košaricu. Ipak, savjetnici za sigurnost hrane upozoravaju na jedan jasan znak zbog kojeg bi piletinu odmah trebalo vratiti na policu. Prehrambena znanstvenica i registrirana dijetetičarka Jennifer Pallian ističe da upravo pileća prsa zaslužuju više pažnje pri kupnji od gotovo bilo koje druge vrste mesa, prenosi Index.

Znak za uzbunu koji ne smijete zanemariti

Prema Pallian, oštećena ambalaža ili ona koja propušta tekućinu razlog je da odmah odustanete od kupnje. "Piletina je čest izvor salmonele i kampilobaktera, a oštećena ambalaža omogućuje širenje kontaminacije u oba smjera - iz pakiranja na drugu hranu i površine, ali potencijalno i u samo pakiranje", upozorava ona.

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Temperatura je također ključna. Piletina koju uzimate u ruke trebala bi biti hladna na dodir, a ne samo prohladna. Vrijedi obratiti pažnju i na samu rashladnu vitrinu. Ako djeluje pretrpano, proizvodi složeni iznad označene linije punjenja mogu se brže zagrijati.

Pakiranja bi trebala biti položena nisko i ravno, a ne naslagana jedno na drugo ili nagnuta, kako bi se izbjeglo izlaganje toplijem zraku. Ako primijetite tekućinu koja curi između pakiranja, radije odaberite piletinu iz drugog dijela vitrine i na to ukažite osoblju trgovine.

Što otkriva tekućina na dnu pakiranja

Jedna od najčešćih pojava koju kupci primjećuju jest tekućina nakupljena na dnu pakiranja piletine. Umjerena količina bistre ili blijedoružičaste tekućine potpuno je normalna i sama po sebi ne predstavlja sigurnosni problem. Problem nastaje kada ta tekućina počne izgledati ili mirisati neobično. Neugodan miris, sluzava tekstura i promjena boje mogu biti znakovi da se piletina počela kvariti.

Međutim, bakterije od kojih se najvjerojatnije možete razboljeti često su neprimjetne. Štetne bakterije poput salmonele i kampilobaktera uglavnom ne mijenjaju izgled, miris ni okus piletine. "Obrana od patogena nije njuškanje pakiranja", kaže Pallian. Jedini način da se zaštitite jest "kontrola temperature od početka do kraja i termička obrada mesa do sigurne unutarnje temperature".

Pallian dodaje da bi normalna tekućina trebala biti bistra do svijetloružičasta. Ako izgleda smeđe, sivkasto, mutno ili zamućeno, to može ukazivati na to da je meso stajalo duže nego što bi trebalo te da je započela razgradnja proteina i pigmenata. Na kraju, obratite pozornost na količinu tekućine. Mala količina je očekivana, ali "pakiranje koje očito pliva u tekućini, pogotovo ako meso na vrhu izgleda suho ili smežurano, znak je da je meso izgubilo svoj integritet".

Kako pravilno čuvati piletinu

Piletinu kupujte na samom kraju, neposredno prije odlaska na blagajnu. Ako vaša trgovina nudi jednokratne plastične vrećice, stavite pakiranje u jednu od njih kako biste spriječili unakrsnu kontaminaciju i održali meso hladnim. Pravilo od dva sata, koliko kvarljiva hrana smije biti izvan hladnjaka, skraćuje se na samo jedan sat ako je vani ili u automobilu toplo.

Kad stignete kući, odmah stavite piletinu u hladnjak i iskoristite je unutar jednog do dva dana. Ako to ne planirate, odmah je zamrznite. Kod piletine, stanje ambalaže i temperatura na kojoj se čuva mogu vam otkriti više o njezinoj ispravnosti od bilo koje oznake na pakiranju.