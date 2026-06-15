Nakon 40 godina predanog rada u JVP-u Split Duško Perišić Švabica odlazi u zasluženu mirovinu

Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita danas su uputili emotivnu zahvalu svom kolegi Dušku Perišiću Švabici, koji nakon 40 godina predanog rada odlazi u zasluženu mirovinu.

Kako su poručili iz JVP-a Split, riječ je o vatrogascu koji je tijekom četiri desetljeća službe ostavio dubok i trajan trag u postrojbi, ali i u splitskom vatrogastvu općenito.

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"Bio si kolega na kojeg se uvijek moglo računati"

U objavi su istaknuli kako je Perišić tijekom svih godina rada bio primjer odgovornosti, iskustva i kolegijalnosti.

"Danas, 14. lipnja 2026. godine, imamo čast, zadovoljstvo i priliku zahvaliti se našem kolegi Dušku Perišiću Švabici na 40 godina predanog rada, profesionalnosti i nesebične službe u JVP Split", poručili su iz postrojbe.

Dodali su kako je riječ o kolegi na kojeg se uvijek moglo računati te osobi koja je svojim radom stekla poštovanje svih koji su imali priliku raditi s njim.

Zahvala za doprinos vatrogastvu i građanima

Iz JVP-a Split Dušku su zahvalili na svemu što je učinio za vatrogastvo, građane i svoje kolege.

"Hvala ti na svemu što si učinio za vatrogastvo, za naše građane i za sve nas. Želimo ti puno zdravlja, sreće i zadovoljstva u zasluženoj mirovini", zaključili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.