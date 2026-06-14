Čitatelji javljaju o nesreći kod Splita, navodno je potonula jedrilica s više osoba

U akvatoriju Splitskih vrata danas se dogodila pomorska nesreća nakon što je, prema prvim informacijama, potonula jedrilica s više osoba na brodu.

Prema zasad neslužbenim informacijama, na jedrilici se nalazilo više osoba. Nekoliko ih je navodno izvučeno iz mora, dok se za dvije osobe još uvijek traga. Na području između Milne na Braču i otoka Šolte u tijeku je opsežna akcija traganja i spašavanja u kojoj sudjeluje više plovila.

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Informacije o okolnostima nesreće za sada su vrlo šture, a još nema službene potvrde nadležnih službi.