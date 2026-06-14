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Hrvatske ruže priredile spektakl za završetak CMC Festivala u Vodicama

Pred Hrvatskim ružama nastupi su cijelo ljeto, a bend se sprema i za veliki projekt Nene Ninčevićao čemu će uskoro obavijestiti javnost

Kakav su spektakl sinoć na pozornici CMC Festivala priredile Hrvatske ruže. Bend Nene Ninčevića nastupio je na revijalnom dijelu festivala s novom pjesmom Slikaj mi rodni kraj za koju je tekst napisao Neno Ninčević, glazbu basist benda Nikola Jurjević-Škopinić Nixon, a aranžman Tiho Orlić.

Hrvatske su ruže sinoć u Vodicama održale vrhunski koncert na kojemu su otpjevale neke od svojih najvećih hitova, ali i pjesme drugih izvođača, koje je napisao upravo Ninčević. Publika u Vodicama uživala je sat vremena u koncertu ispunjenom prepoznatljivom energijom Hrvatskih ruža, uživajući i uglas pjevajući neke od najvećih hitova ovoga benda, ali i Neninih uspješnica među kojima su hitovi Ako ne znaš što je bilo i Geni kameni. Zahvaljujući muškim i ženskim snažnim vokalima uspjeli su stvoriti atmosferu zajedništva i ponosa, koja je vidljiva na svakom njihovom koncertu.

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Danas zvučimo upravo onako kako smo od početka željeli. Sanjao sam bend koji će imati čvrst rockerski zvuk i široku lepezu vokala, a sada sam maksimalno zadovoljan onim što smo postigli, kazao je Neno Ninčević.

Odlučili su se za CMC jer nije natjecateljski festival i ima tradiciju. Prema njegovim riječima, riječ je o festivalu koji ima tradiciju, a izdavačka kuća Croatia Records njegova je kuća s kojom surađuje godinama. Samim time bilo je logično da će podržati ovaj događaj i nastupiti u Vodicama. Sudeći prema reakcijama publike, koja ih je jedva pustila s pozornice, bio je to pun pogodak.

Koncert Hrvatskih ruža nakon revijalnoga dijela festivala na najljepši je način zaokružio ovu glazbenu priču u Vodicama. Sat vremena publika je uživala i zajedno s Hrvatskim ružama pjevala sve njihove hitove – Ako ne znaš što je bilo, Sokolovi, Na kamenu rođen, a atmosferu su dodatno zagrijali Geni kameni, Kletva kralja Zvonimira. Ovacije publike izazvali su i Nenini stari hitovi među kojima Ne bojim se drugova, ali i onaj od Magazina Bog neka ti prosti grijehe koji je izvela nova članica benda Gabrijela Novaković.

Prvi nastup Hrvatskih Ruža na CMC Festivalu bila je ujedno i prilika da festivalska publika premijerno čuje novu pjesmu Slikaj mi rodni kraj koji je naišla na odličan prijem publike i u svega desetak dana na YouTube kanalu prešla preko 500 tisuća pregleda.

Slikaj mi rodni kraj nije teška pjesma, to je emotivna domoljubna pjesma koju je publike od prve prepoznala i sretni smo zbog toga, poručio je Neno Ninčević, kazavši da je nesumnjivo ta pjesma već sada na putu da postane hit.

I ovaj koncert Hrvatskih ruža još je jednom pokazao zašto je ova ekipa odličnih glazbenika u zadnjih nekoliko godina osvojila publiku diljem Hrvatske svojim upečatljivim, rokerskim i domoljubnim zvukom i snažnim emocijama koje su karakteristične za sve pjesme Nene Ninčevića, jednoga od najvećih hrvatskih skladatelja.

Pred Hrvatskim ružama nastupi su cijelo ljeto, a bend se sprema i za veliki projekt Nene Ninčevićao čemu će uskoro obavijestiti javnost.

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