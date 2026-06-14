Katamaran Krilo Eclipse uplovio u Milnu, na terenu policija i hitne službe

Katamaran Krilo Eclipse, koji je danas sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje se trenutno nalaze policija, hitne službe i druge nadležne institucije.

Na mjestu događaja u tijeku su izvidi i prikupljanje informacija koje bi trebale pomoći u rasvjetljavanju okolnosti nesreće u kojoj su se sudarili putnički katamaran i jedrilica francuske zastave.

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Podsjetimo, prema službenim informacijama Ministarstva mora, u nesreći su smrtno stradale tri osobe s jedrilice, dok se za jednom osobom još uvijek traga. Četiri osobe spašene su iz mora nakon što je jedrilica potonula.

Krilo Eclipse nakon nesreće nastavio je plovidbu prema Milni, gdje su ga dočekale žurne službe. Na fotografijama i snimkama iz mjesta mogu se vidjeti policijski službenici, djelatnici hitne pomoći i druge službe uključene u postupanje nakon tragedije.

Očevid i daljnje istražne radnje trebali bi utvrditi kako je došlo do sudara u jednom od najprometnijih pomorskih koridora srednje Dalmacije.

Više informacija o uzrocima nesreće očekuje se nakon završetka očevida i službenih izvješća nadležnih tijela.