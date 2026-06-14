Kapetan Lučke kapetanije o tragediji: "Ovako nešto nisam doživio u više od 30 godina karijere"

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera komentirao je tešku pomorsku nesreću koja se danas dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su poginule tri osobe dok se za jednom još uvijek traga.

Kuštera je potvrdio da su oba plovila imala urednu dokumentaciju te da je jedrilica u trenutku nesreće plovila na motorni pogon.

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"Ova je jahta imala uredne papire, na brodu je bilo sedam putnika i skiper. Na brodu je bilo 118 putnika i sedam članova posade", rekao je Kuštera.

Dodao je kako nadležne službe i dalje prikupljaju sve relevantne podatke o okolnostima nesreće.

"Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, pregledavaju se brod i jahta. Jahta je bila na motoru. Plovila je pod stranom zastavom, imala je vinjetu, na njoj je bilo osam stranih državljana. Ne govorimo u ovom trenutku o nacionalnosti jer Ministarstvo mora mora obavijestiti konzulat, svi su stranci", istaknuo je Kuštera za N1.

"Nema tu nikakve fige u džepu"

Kapetan Lučke kapetanije nije skrivao potresenost tragedijom koja se dogodila u jednom od najprometnijih pomorskih koridora na Jadranu.

"Ovo je jedna velika tragedija, nema tu nikakve fige u džepu. Ovako nešto još nisam doživio u više od trideset godina karijere", naglasio je.

Kazao je i da su nakon nesreće posebnu pažnju posvetili putnicima i posadi katamarana.

"Za 118 putnika i sedam članova posade s katamarana napravili smo sve što smo mogli jer nismo znali u kakvom su psihofizičkom stanju", rekao je.

Podsjetimo, katamaran je plovio na redovnoj putničkoj liniji kada je došlo do sudara s jedrilicom koja je nakon toga potonula. Očevid i istraga trebali bi utvrditi kako je došlo do jedne od najtežih pomorskih nesreća na srednjem Jadranu posljednjih godina.